Возросло количество погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово

Оперативный штаб сообщает о семи жертвах.

Родственники не могут найти 35 человек, которые находились в торговом центре Фото: Данил Айкин/ТАСС

Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре выросло до семи человек.

"Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек", - цитирует представителя оперативного штаба ТАСС.

Ранее Следственный комитет сообщал о пяти погибших. Кроме того, еще 32 человека обратились за медицинской помощью. Родственники не могут найти 35 человек, которые могли находиться в торговом центре. В МЧС их считают без вести пропавшими.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что, по предварительной версии, пожар начался в детской батутной комнате. По его словам, один из детей мог принести туда зажигалку. Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне. Чернов отметил, что у него и у следствия сейчас остается много вопросов, в том числе почему во время пожара не сработала сигнализация.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне.