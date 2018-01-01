Возрождение "Новороссии". "Стрелок" рассказал о новом проекте в России

Приказано извлечь из мусорной корзины термин "Новороссия", рассказал Игорь Гиркин.
"Приказано извлечь из мусорной корзины термин "Новороссия" и начать вновь двигать его в массы потребителей", — говорится в его сообщении со ссылкой на собственные источники.
"Поэтому сейчас надо принять срочные меры, чтобы новый этап борьбы за "Новороссию" снова не оказался в грязных лапках сурковского жулья — всяческих бородаев-захарченко-антюфеевых", — пишет Гиркин в своем блоге.
Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Москва отказалась от создания "Новороссии".