Возвращение лопаты. В России снова отметились поеданием блинов, опубликованы фото и видео

Центральным событием масленичных гуляний в Ставрополе стало выпекание двух огромных блином.
В минувшее воскресенье в российском Ставрополе горожане праздновали Масленицу.
Центральным событием масленичных гуляний стало выпекание двух огромных блином диаметром 2,5 метра и последующая их раздача всем желающим с традиционных лопат.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Ставрополь состоялся Первый православный фестиваль уличной еды "Русское достоинство", во время которого гостей кормили с лопаты.