Возвращение лопаты. В России снова отметились поеданием блинов, опубликованы фото и видео

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1 / 4 В РФ отметились поеданием блинов с лопат (stapravda.ru)

Центральным событием масленичных гуляний в Ставрополе стало выпекание двух огромных блином.

В минувшее воскресенье в российском Ставрополе горожане праздновали Масленицу.

Центральным событием масленичных гуляний стало выпекание двух огромных блином диаметром 2,5 метра и последующая их раздача всем желающим с традиционных лопат.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Ставрополь состоялся Первый православный фестиваль уличной еды "Русское достоинство", во время которого гостей кормили с лопаты.