Впервые после холодной войны Германия возобновила контрразведку из-за спецслужб России – СМИ

Немецкие журналисты отмечают, что Федеральная разведывательная служба расширяет штат.

Контрразведывательную деятельность, которую Германия прекратила после окончания холодной войны, возобнавляют Фото: ULRICH BAUMGARTEN

Усиление активности российских спецслужб послужило причиной возобновления контрразведывательной деятельности Германии.

Эта сфера была заморожена в стране со времен окончания холодной войны, сообщает Deutche Welle со ссылкой на Der Spiegel.

"Одной из основных причин возобновления контрразведывательной деятельности, которую Германия прекратила после окончания холодной войны, стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", - сообщили в издании.

По информации авторов материала, Федеральная разведывательная служба Германии создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами. Эта структура в данный момент насчитывает небольшое количество сотрудников, однако ожидается, что в будущем штат превысить 50 человек.

Одной из причин развертывания контрразведки Германии стало усиление активности спецслужб Российской Федерации, а также резонансный случай с отравлением в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Среди причин также называется чрезмерная деятельность на протяжении длительного времени спецслужб России и Китая непосредственно на территории Германии.

Отмечается, что под особым вниманием немецкой контрразведки будут также Иран и Северная Корея. Известно, что специалисты в Германии будут не только предупреждать деятельность иностранных агентов на территории страны, но также исследовать их методы и цели.

Как сообщается, возглавила новую службу сотрудница Федеральной разведывательной службы Германии с идеальной репутацией. Однако ее имя в издании не называют.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Среди причин покушения на Скрипаля СМИ называли тот факт, что российский экс-шпион сдал Британии всю базу телефонов военной разведки России.