Впервые в истории ИГИЛ угрожает Китаю, прольются "реки крови"

В Китае уверенны, что сепаратистские группировки уйгуров поддерживают связи с "Аль-Каидой".

Исламисты ИГИЛ, иллюстрация. Reuters

В ролике, смонтированном экстремистами, портрет председателя КНР Си Цзиньпина превращается в поток пламени, а Поднебесной угрожают пролитием "рек крови", пишет РИА Новости.

ИГ выступает в поддержку уйгурских сепаратистов, которые в составе от 100 до 300 человек отправились на войну в Ирак и Сирию.

Китай уже на протяжении двух десятилетий заявляет, что также страдает от действий боевиков и сетует, что его усилия по борьбе с радикально настроенными мусульманами недооцениваются.

Речь идет по больше мере о Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Пекин настаивает на том, чтобы его жители придерживались правил светского общежития в строгом смысле этого слова: не отмечали публично религиозные праздники, продавали алкоголь и табак в магазинах.

Кроме того, в Китае уверенны, что сепаратистские группировки уйгуров поддерживают связи с "Аль-Каидой".

Также отмечается, что послание, направленное ИГ властям Китая, — первое содержащее угрозы в их адрес, уйгуры в роликах группировки мелькали и ранее.

В этом ролике, где звучат угрозы Поднебесной, звучит не уйгурский, а арабский язык.

"О вы, китайцы, которые не понимают, что люди им говорят. Мы — солдаты Халифата, и мы придем к вам. Мы объясним вам на языке оружия. Мы прольем реки крови, мстя за угнетенных", — говорится на видео.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что за последние два года Китай значительно усилил свои военные позиции вдоль границы с РФ и в случае вооруженного конфликта удар по России будет значительным.