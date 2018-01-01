"Враги США". Трамп рассказал, как на самом деле относится к России и ЕС

В интервью американским телевизионщикам президент США не скрывал своего мнения.

Дональд Трамп Reuters

Американский президент Дональд Трамп рассказал о том, что страны, входящие в Европейский союз, а также Российская Федерация и Китайская Народная Республика − торговые враги США.

Свое мнение он озвучил, давая интервью журналистам телеканала CBS News. "Я думаю, что у нас много врагов. Думаю, что Евросоюз является нашим врагом в торговом плане. Возможно, вы не думали так о ЕС, но это наш враг. Россия — враг в некоторых аспектах. Китай — враг в экономическом плане, однозначно враг", — сказал Трамп

Однако, президент США отметил − статус "врага" не означает автоматически, что все вышеуказанные страны – "плохие".

"Это вообще ничего не значит, кроме того, что они наши конкуренты. Я уважаю лидеров этих стран, но в плане торговли они воспользовались нами. А страны, которые входят в НАТО, к тому же не платят по счетам", — подытожил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент США отреагировал на обвинения против российских разведчиков, публично унизил британского премьер-министра Терезу Мэй, а также рассказал, чего ожидает от встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным после саммита НАТО.

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