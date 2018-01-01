"Вредная деятельность РФ". Посол США сказал, что Трамп обсудит с Путиным

Американский лидер верит, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу США, отметил дипломат.

Дональд Трамп обсудит с Владимиром Путиным вредную деятельность России, сообщил посол США в стране Reuters

Президент США Дональд Трамп во время саммита с лидерами НАТО (мероприятие пройдет 11-12 июля) и на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будет обсуждать "вредную деятельность" РФ.

Мир всегда стоит усилий, приводит слова посла Штатов в России Джона Хантсмана "Голос Америки".

"Президент верит, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу и США, и России, но мяч на самом деле находится на российском поле и президент не снимает с России ответственность за ее вредную деятельность", — отметил он.

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Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Американский лидер уже рассказал, о чем будет говорить с главой РФ.

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