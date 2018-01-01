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"Времена меняются". Эра "мягкой политики" в отношениях с Россией подошла к концу - госсекретарь США

Сегодня, 12:47

По мнению Майка Помпео, лояльность США к РФ м ни к чему хорошему не привела.

Майк Помпео
Майк Помпео Reuters
Внешняя политика США в разрезе отношения к России в ближайшем времени будет только ужесточаться.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает новостное агентство Associated Press.

Он особо отметил, что "пора покончить с мягкой политикой Америки", поскольку лояльность США "только способствует агрессии России".

Позднее Помпео предложил "вооружать тех, кто сопротивляется российской экспансии на Украине и в Грузии". Кроме того, госсекретарь согласился с утверждением президента США Дональда Трампа о том, что "Россия является угрозой США", сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, Помпео сменил на посту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в середине марта.
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Майк Помпео, Россия, США, политика, Дональд Трамп
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