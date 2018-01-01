"Все голодные и очень замерзли". В Египте застряли 200 украинских туристов

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1 / 3 В Египте застряли 200 украинских туристов (facebook.com/groups/govarta1)

Аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный у авиакомпании EgyptAir.

В египетском Шарм-эль-Шейхе и ожидают отправки во Львов более 200 украинских туристов.

Самолет из Украины должен забрать туристов днем, 28 апреля, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич,

"По информации туроператора и украинского консула, граждане Украины, которые не смогли вернуться во Львов вчера, в настоящее время находятся в одном из отелей города. Часть из них оставалась в аэропорту", — отметил он.

Кирилич напомнил, что с учетом требований администрации аэропорта и чрезвычайного положения в стране, граждане могут находиться в помещении аэропортов не более 2 часов.

"Поэтому части людей, которые оставались в аэропорту, пришлось отбыть в гостиницу и там ожидать своем возвращении в Украину ... Туроператор обеспечивает все потребности, возникающие в таких ситуациях, за свой счет", — заверил он.

По словам Кирилича, прибытие самолета из Украины, который заберет туристов, ожидается после обеда.

Он добавил, что аэропорт Львова не имел возможности принять самолет, заказанный туркомпанией у авиакомпании EgyptAir, поэтому пришлось заказывать самолет из Украины.

По словам украинских туристов, ожидающих возвращения из Египта во Львов, задержка произошла из-за авиакомпании YanAir.

"Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм-Эль-Шейх, авиакомпания YanAir5216. Никто никакой информации не предоставляет. Нас до 200 человек, из них 45 детей, все голодные и очень замерзли", — рассказала одна из туристок в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте из-за неблагоприятных погодных условий задерживается вылет трех самолетов с украинцами.

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