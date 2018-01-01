"Все идет по плану". В "Газпроме" "отрапортовали" о строительстве "Турецкого потока"

Информацию озвучил глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер.

Стройка "Турецкого потока" http://oilreview.kiev.ua/

Укладка первой "нитки" газопровода "Турецкий поток" будет закончена в мае нынешнего года.

С таким заявлением во вторник, 4 апреля, перед журналистами выступил глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер.

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров. Это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, построено 827 километров и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остаётся построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идёт по плану",— сказал Миллер журналистам.

К слову, подрядчики "Газпрома" начали строить морской участок "Турецкого потока" 7 мая прошлого года. Проектной документацией предполагается возведение двух "ниток "мощностью по 15,75 млрд кубических метров каждая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители "Газпрома" начали разбирать отдельные трубы "Турецкого потока".