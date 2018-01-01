"Все твои дела отвратительны". Навальный резко прошелся по протянувшей руку Собчак

Политик заявил, что Собчак была частью махинации на выборах президента

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный отверг предложение Ксении Собчак начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.

"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", — ответил Навальный на предложение Собчак, которая пришла в штаб забастовки Навального.

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Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак "была частью махинации" российских властей на выборах президента России.

Он также добавил, что Собчак говорила ему, будто ей "обещали огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.

"Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата", — сказал Навальный в беседе с Собчак в эфире канала "Навальный. Live".