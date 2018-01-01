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"Все во имя веры". В РПЦ предостерегли россиян от браков с "иноверцами"

Сегодня, 13:07

Свое веское по поводу активных половых отношений жителей РФ и тысяч приехавших на мундиаль болельщиков сказали и российские священнослужители.

Священник РПЦ
Священнослужити РПЦ "Православие"
Российская православная церковь на время проходящего в РФ мирового футбольного первенства рекомендует россиянам не вступать в браки с представителями других религий.

С таким заявлением в воскресенье, 1 июля, выступил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ и митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции", − сказал он.

Кроме того, священнослужитель полагает, что супруги исповедуют одну религи, то это очень укрепляет их брак, а разные религиозные традиции приводят только к конфликтами.

Напомним, ранее Владимира Путина попросила запретить россиянкам секс с иностранцами во время ЧМ-2018

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Теги:  
Россия, РПЦ, митрополит Иларион, россияне, иностранцы, браки, религия
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