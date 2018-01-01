Всего один клик. В России нашли способ обойти блокировку Telegram

Среди возможностей для обхода запрета Роскомнадзора выделяется ссылка-троллинг fuckrkn.us.

Найден способ обойти блокировку Telegram

В случае блокировки мессенджера Telegram в России его пользователи смогут продолжить общение, воспользовавшись бесплатным сервисом Connecto Proxy. Разработчики уверяют, что с ним пользователям никакие ограничения Роскомнадзора не страшны.

Команда @VeeSecurity подчеркнула, что Telegram в России может быть заблокирован уже сегодня. Пользователей призвали максимально распространить следующие ссылки для обхода возможной блокировки мессенджера:

http://opentg.us

http://fuckrkn.us

http://telegram.veesecurity.com

При этом процедура может занять всего один клик, в случае использования ссылок для мгновенной настройки:

http://12345.opentg.us

http://12345.fuckrkn.us

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке Telegram. Павел Дуров в ответ еще раз заявил, что не предоставит кому-либо ключей шифрования, которые могут позволить правительственным организациям получить доступ до сообщений пользователей мессенджера.

Позднее в Сети появилось "письмо", которое якобы написал Дуров директору ФСБ Александру Бортникову. В письме Дуров якобы соглашается передать спецслужбам ключи шифрования от мессенджера, однако к письму прилагаются обычные металлические ключи.

Отметим, что советник президента Владимира Путина Герман Клименко предложил заменить Telegram на ICQ. В соцсетях заявление Клименко пользователи активно высмеяли, предлагая пользоваться вместо фейсбука сервисом MySpace, растерявшим популярность 10 лет назад, пейджерами и почтовыми голубями.