"Всех не заблокируете". В России прошла акция против блокировки Telegram

Вчера в РФ пользователи мессенджера запускали бумажные самолетики.

В России пользователи Telegram выступили против блокировки мессенджера Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье вечером, 22 апреля, в Российской Федерации пользователи мессенджера Telegram провели акцию против блокировки сервиса

Юзеры в 19 часов начали запускать из окон бумажные самолетики, сообщает "Радио Свобода".

В частности, на одном из самолетиков было написано "Всех не заблокируете", его фото размещено в Instagram.

"Это предложение (об участии в акции — Ред.) было распространено через официальный сервисный аккаунт мессенджера. В сообщении речь шла о том, что акция проводится в седьмой день блокировки Telegram в России", — отметило издание.

В России пользователи Telegram выступили против блокировки мессенджера Скриншот с instagram.com/nyata

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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