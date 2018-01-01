Всеобщий сбой в работе Telegram: Павел Дуров назвал причину

Популярнейший интернет-мессенджер "наглухо лег" на несколько часов.

Логотип Telegram Reuters

В четверг, 29 марта, в популярном мессенджере Telegram произошел крупномасштабный сбой с неполадками.

Проблемы с работой программы наблюдаилсь в Украине, Казахстане, России, Италии, Беларуси и ряде стран Европейского союза. Причем не работала ни веб-версия, ни мобильная версия Telegram.

Как через несколько часов сообщил создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, сбой произозошел из-за внезапного отключения питания серверов.

"Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе. С нашей стороны, мы работаем, чтобы исправить это, но многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок", - написал он.

По состоянию 14.30 Telegram вновь начал работать, однако в нем все еще наблюдается ситуация с промедлением отправки и загрузки сообщений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Павел Дуров планирует создать свою криптовалюту на основе Telegram.