Вслед за Африкой огромный разлом сформировался в Новой Зеландии: видео

"Томо" сформировался над кратером древнего вулкана.

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После новостей о том, что Африка раскалывается на части , появилось сообщение, что гигантский провал образовался на ферме в Новой Зеландии.

Провал уже получил прозвище "Томо", пишет Newshub. Его длина возле города Роторуа достигает 200 м, а глубина − 20 м.

Это девятый провал, сформировавшийся на ферме в последние годы. Однако на этот раз новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт уточнил, что данный разлом втрое больше, чем любой другой, изученный им ранее.

При этом "Томо" сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад. Это также вызвало определенный интерес у ученых.

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