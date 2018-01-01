Введение миротворцев на Донбасс. В Германии заговорили о смягчении санкции против РФ

Глава МИД Германии напомнил о существовании разногласий между РФ и другими странами относительно деятельности будущей миротворческой миссии.

Зигмар Габриэль оценил возможность смягчения санкций Reuters

Санкции против России могут быть смягчены в случае достижения договоренности о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Полная реализация Минских соглашений нереальна без смягчения санкций против России, подчеркнул Габриэль на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает Reuters.

Глава МИД Германии также напомнил о существовании больших разногласий между Россией и другими странами относительно деятельности будущей миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности России пустить миротворцев ООН на Донбасс.