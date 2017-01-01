"Вы не очень хорошо обращаетесь со своими друзьями в ЕС". В Эстонии выдвинули претензию Украине

Правительство Украины вписало Эстонию в черный список стран, уклоняющихся от уплаты налогов.

В Эстонии выдвинули претензию Украине cont.ws

Украинская власть "не очень хорошо обращается со своими друзьями в Европейском Союзе ", заявила постоянный представитель Эстонии в Европейском Союзе, посол Кайа Таэл (Kaja Tael).

Рассказывая о том, почему по результатам саммита Украина-ЕС, который прошел в июле прошлого года, не была принята итоговая декларация, Таэл сказала: "Это очень-очень просто. И я думаю, вам это известно. Это произошло потому, что камень преткновения был тот же, что и для "Восточного партнерства" — не все члены в ЕС имели одинаково позитивный подход к Украине. Я не виню их в этом. Сейчас я должна сказать вам кое-что очень неприятно. Вы не очень хорошие в том, как вы обращаетесь с вашими друзьями в ЕС".

В этой связи посол напомнила, что правительство Украины вписало Эстонию в черный список стран, уклоняющихся от уплаты налогов, "по абсурдным", по ее мнению, основаниями. "Это — полная ерунда, нас не проинформировали, нас обвинили в том, что мы являемся страной с уклонением от налогов. Если бы какой-либо работник (украинского) правительства прочитал бы эстонское законодательство, то понял бы, что это неправда. Это очень раздражает, очень тревожно и будет разрушительным в отношениях с Эстонией. Вы, действительно, не знаете, как обращаться с вашими партнерами, государствами — членами ЕС", — считает Таэл.

По словам эстонского дипломата, Таллинн поднимает этот вопрос в диалоге с Киевом на самом высоком политическом уровне. "У нас есть диалог на уровне премьер-министра, с украинским министром финансов — мы делаем все, что можем. Мы думаем, что это ошибка, но эта ошибка должна быть исправлена", — отметила она в интервью УНИАН в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, какова реакция на это украинской стороны, Таэл отметила, что, насколько ей известно, сейчас украинская власть требует доказательства в виде "письма от OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, Организация экономического сотрудничества и развития — ОЭСР), членами которой являются богатые и наиболее развитые страны мира". "Эстония — член организации. Членство в ОЭСР уже объясняет, что мы не является страной с уклонением от налогов. Но сейчас вам это нужно на бумаге от ОЭСР, что немного странно. Мы должны посмотреть, возможно ли это", — добавила Таэл.

При этом постоянный представитель сказала, что у эстонской стороны нет понимания, почему это делается. "Я должна сказать, что в этом процессе у нас нет никакого понимания вообще. Нас не проинформировали, это было так, как будто нас атаковали со спины, наши предприниматели очень обеспокоены, им нанесли реальный ущерб. Это произошло в конце прошлого года, и до сегодняшнего дня мы ожидаем правильный контакт, кто может реально что-то сделать с этим в Украине", — отметила посол.

Вместе с тем она не считает, что этот вопрос повлияет на позицию ЕС в целом относительно санкций для России из-за ее агрессии по отношению к Украине. "Совершенно очевидно, что санкции против России - отдельная тема. Санкции там из-за очень большой причины, и эта причина не была устранена. Санкции были продлены, и я ожидаю, что они будут продлеваться так долго, как это будет необходимо. Но это не значит, что эти вопросы отдельных государств-членов не вредят вашим отношениям с ЕС как таковым. Как вы видите, я очень серьезная по этому поводу. Мы надеемся, что это быстро будет решено", — отметила Таэл.

Как известно, Эстония председательствовала в ЕС во второй половине 2017 года. Это было первое председательство Таллинна в ЕС со времени обретения членства в 2004 году.

Напомним, ранее народный депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о том, что у Украины могут серьезно испортиться отношения с еще одним из своих европейских партнеров — Эстонией.