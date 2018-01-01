"Вы там разберитесь у себя". Путин по-хамски прокомментировал отравление бывшего российского разведчика в Британии

Об инциденте сообщил журналист ВВС Стив Розенберг.

Владимир Путин во время публичного выступления tatar-tribun.ru

Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом ВВС Стивом Розенбергом в грубой форме дал совет властям Великобритании "самостоятельно разобраться" с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, случившимся в городе Солсбери.

Об этом сам журналист написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Twitter

В Национальном центре зерна в Краснодаре Розенберг спросил у Путина − не несет ли Россия ответственность за отравление Скрипаля. В ответ российский лидер посоветовал Великобритании "сначала разобраться самой".

"Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства, а Вы спрашиваете меня о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — сказал Путин.

Напомним, об отравлении Скрипаля и его дочери стало известно 5 марта. Позднее в британской полиции, Скотланд-Ярде, рассказали о сотнях свидетелей по делу об их отравлении и назвали вещество, от которого они пострадали.