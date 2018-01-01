Украинского болельщика выгнали с ЧМ-2018

Мужчину также оштрафовали на 7 тыс. рублей

Reuters

Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, который нарушил правила поведения зрителей во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает "Интерфакс".

Кравченко также запретили посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в России на протяжении шести месяцев.

На судебном заседании украинец признал свою вину.

Матч-открытие чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Саудовской Аравии прошел 14 июня в Москве и завершился победой россиян со счетом 5:0.

Матчи группового этапа, в которых примут участие 32 команды, проходят с 14 по 28 июня. С 30 июня по 3 июля состоятся игры 1/8 финала, 6-7 июля - четвертьфиналы, 10 и 11 июля - полуфинальные игры. 14 июля команды сыграют за 3 место, а 15 июля пройдет финальный матч ЧМ 2018.

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