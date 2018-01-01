Выборы президента в Черногории: победил кандидат, пообещавший скорое членство в ЕС

Согласно первым данным избиркома, Мило Джуканович избран на главный государственный пост страны.

Премьер страны и лидер правящей партии Черногории Мило Джуканович избран на пост президента Reuters

Бывший премьер и экс- президент Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории с предварительным результатом в 54% голосов избирателей.

Как сообщает ТАСС, лидер правящей Демократической партии социалистов и новоизбранный президент пообещал, что до конца его пятилетнего срока правления Черногория станет полноправным членом Европейского Союза.

"Как мы и объявляли, в первом же круге мы получили 54% голосов и превысили результаты остальных шести кандидатов. Этот результат я понимаю, как твердую приверженность Черногории двигаться по европейскому пути. Уверен, что в следующие пять лет мы сделаем окончательные шаги и достигнем результатов, которые мы планировали 20 лет пути в ЕС", - заявил Джуканович.

В обращении к оппозиции лидер Черногории порекомендовал "образумиться и изменить свою взгляды, поскольку народ не поддерживает их".

Отмечается, что главный конкурент Джукановича экономист, экс-депутат парламента и оппозиционер Младен Боянич получил около 33%.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан огласил список государств, которые войдут в Евросоюз к 2025 году. В их число входила и Черногория.