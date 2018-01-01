Россия является выдающейся страной, считает Песков.

Владимир Путин — сильный лидер, полагает Дмитрий Песков "НТВ"

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в РФ на результатах голосования на президентских выборах за нынешнего главу страны сказалось давление Запада.

Люди не могут это терпеть, они дают отпор, он "проявляется в консолидации вокруг сильного лидера", рассказал спикер в интервью RT.

"Едва ли можно закрывать глаза на фактор внешнего давления, давления из-за рубежа. Ведь это Россия — выдающаяся страна со своими вековыми традициями и со своим историческим духом", — отметил Песков.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Украина, Евросоюз и ряд других государств мира отказались признать результаты выборов на полуострове. Президент Петр Порошенко считает российские выборы "политическим фарсом", СМИ называют их "выборами Путина".