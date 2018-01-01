Выборы Путина в аннексированном Крыму: Канада сделала важное заявление

Христя Фриланд заявила о серьезных нарушениях прав человека, совершенных представителями государственных органов России.

Канада не признает выборы Путина в Крыму Reuters

Канада не признает незаконное проведение президентских выборов Российской Федерации в аннексированном Крыму, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"В четвертую годовщину незаконного вторжения и аннексии Крыма, Канада присоединяется к международному сообществу и продолжает осуждать это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении Фриланд на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

"Со времени начала оккупации Крыма Россией, мы наблюдали за серьезными нарушениями прав человека, совершенными представителями государственных органов России, включая подавление свободы слова и объединений, произвольные аресты, пытки, задержания и исчезновения людей", — заявила министр.

Фриланд подчеркнула, что Канада не признает незаконное распространение президентских выборов в России на аннексированную украинскую территорию.

Отдельно она призвала Россию освободить украинских политзаключенных, и в частности украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России к 20 годам лишения свободы за открытую критику российской оккупации Крыма.

Также она заверила, что Канада продолжит тесно взаимодействовать с крымскотатарскими организациями для поиска конкретных путей с целью повышения уровня осведомленности о ситуации в Крыму и по защите их прав человека. В этой связи, отметила министр, Канада продолжит осуждать запрет Меджлиса и призывает Россию отменить это противоправное и аморальное решение.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал страны, входящие в "Большую семерку", осудить и не признавать выборы российского президента в аннексированном Крыму.

12 марта спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление Рады, в котором международное сообщество призывают не не признавать результаты выборов в России из-за голосования в Крыму.

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