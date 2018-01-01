Выборы Путина в Украине: Москва обвинила Киев во вмешательстве в дела РФ

В Москве вспомнили о Венских конвенциях о дипломатических и консульских сношениях.

В РФ обвинили Киев во вмешательства в дела России Комсомольская правда

Решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", — сказано в заявлении МИД РФ.

В Москве заявили о том, что предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", — считают в МИД РФ и подчеркивают, что такое решение "не вызывает ничего, кроме возмущения".

Кроме того, Россия рассчитывает, что действия Киева получат оценку ООН и ОБСЕ.

В свою очередь российский Центризбирком назвал заявление МВД Украины вопиющим нарушением международного права, а сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав ее граждан в Совете Безопасности ООН, а также направить ноту протеста странам — гарантам Минских соглашений, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.