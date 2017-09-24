Выборы в Германии. Меркель лидирует, третье место у пророссийских праворадикалов

Очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии.

Партия Меркель лидирует на выборах в Бундестаг. Reuters

В Германии объявили предварительные результаты экзит-поллов, проведенных на выборах в Бундестаг

Данные опросов на выходе с избирательных участков обнародовали в эфире немецкого телеканала Deutsche welle, пишет "Европейская правда".

В соответствии с ними блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, набрал 32.5%. Очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии.

На втором месте — социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, они получили 20%.

Третье место заняли праворадикалы из партии Альтернатива для Германии, они получили 13,5%.

Как известно, АдГ не скрывает пророссийских настроений и декларирует намерение отменить санкции, введенные против РФ.

Опрос по заказу общественного канала ZDF дает другие данные, но распределение мест тот же. По их данным, у партии Меркель 33,5%, у социал-демократов 21%, в АдГ — 13%

Напомним, В Германии уже второй день связанные с Россией боты в Twitter активизировали поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".