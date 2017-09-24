Выборы в Германии. Российские боты в соцсети ведут кампанию за немецких ультраправых

Боты, которые связаны с Россией, резко выступили в поддержку "Альтернативы для Германии".

Выборы в Германии. Reuters В Германии, где сегодня, 24 сентября, проходят парламентские выборы, уже второй день связанные с Россией боты в Twitter активизировали поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В частности, издание Bild проанализировало ряд аккаунтов и пришло к выводу, что связанные с Россией боты активизировали поддержку ультраправых, сообщает Европейская правда.

В субботу днем аккаунт под названием @RenateBiller опубликовал сообщение следующего содержания: "Если они останутся у власти, то через 5 лет будет гражданская война. #afd #фальсфикациявыборов #islamization".

Аккаунт был создан всего несколько дней назад и имел 16 подписчиков. Однако сообщения сторонника AfD всего за 12 часов получил 641 ретвит и 643 лайки — это неестественно для такого неизвестного аккаунта.

Reuters

Сотни учетных записей, что ретвитнули это сообщение, родом из России, имеют русские названия и состоят из произвольных комбинаций букв и цифр.

Ранее многие из них распространяли рекламу недвижимости и автомобилей в России, новости о событиях в РФ, например, о лидере российской оппозиции Александре Навальном. Теперь они вдруг все выступили в поддержку AfD.

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Также со ссылкой на аналитический отчет группы DFRLab предполагается, что ботами руководит либо сторонник AfD, либо партия наняла российские бот-сети для распространения сообщений.

Аналитический отчет группы DFRLab показывает, что устойчивое распространение сообщений правой тематики позволяет предположить, что "ботами руководит или сторонник AfD, или партия заплатила российской бот-сети за распространение сообщений".

Издание отмечает, что "немецкие боты" также массово участвуют в распространении правых собщений в день выборов. Они вывели хэштег "фальсификация выборов" в топ актуальных.

Согласно подсчетам компьютерной программы Nimmo, было опубликовано более, чем 5700 постов с хэштегом "фальсификация выборов" (#WahlBetrug).