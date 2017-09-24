Выборы в Германии. Российские боты в соцсети ведут кампанию за немецких ультраправых

Боты, которые связаны с Россией, резко выступили в поддержку "Альтернативы для Германии".
В Германии, где сегодня, 24 сентября, проходят парламентские выборы, уже второй день связанные с Россией боты в Twitter активизировали поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".
В частности, издание Bild проанализировало ряд аккаунтов и пришло к выводу, что связанные с Россией боты активизировали поддержку ультраправых, сообщает Европейская правда.
В субботу днем аккаунт под названием @RenateBiller опубликовал сообщение следующего содержания: "Если они останутся у власти, то через 5 лет будет гражданская война. #afd #фальсфикациявыборов #islamization".
Wenn die an der Macht bleiben, dann gibt es in 5 Jahren Bürgerkrieg. #afd #wahlbetrug #islamisierung #afdwaehlen #wahlbeobachter https://t.co/4ZjhTYk71S— Renate Biller (@RenateBiller) 23 сентября 2017 г.
Аккаунт был создан всего несколько дней назад и имел 16 подписчиков. Однако сообщения сторонника AfD всего за 12 часов получил 641 ретвит и 643 лайки — это неестественно для такого неизвестного аккаунта.
Сотни учетных записей, что ретвитнули это сообщение, родом из России, имеют русские названия и состоят из произвольных комбинаций букв и цифр.
Ранее многие из них распространяли рекламу недвижимости и автомобилей в России, новости о событиях в РФ, например, о лидере российской оппозиции Александре Навальном. Теперь они вдруг все выступили в поддержку AfD.
Также со ссылкой на аналитический отчет группы DFRLab предполагается, что ботами руководит либо сторонник AfD, либо партия наняла российские бот-сети для распространения сообщений.
Аналитический отчет группы DFRLab показывает, что устойчивое распространение сообщений правой тематики позволяет предположить, что "ботами руководит или сторонник AfD, или партия заплатила российской бот-сети за распространение сообщений".
Издание отмечает, что "немецкие боты" также массово участвуют в распространении правых собщений в день выборов. Они вывели хэштег "фальсификация выборов" в топ актуальных.
Согласно подсчетам компьютерной программы Nimmo, было опубликовано более, чем 5700 постов с хэштегом "фальсификация выборов" (#WahlBetrug).