Сегодня, 22:07 RSS

Выборы в России 2018: результаты голосования. Обновляется

Сегодня, 21:24

Владимир Путин по данным экзит-поллов пойдет на еще один срок.

цик рф
Фото: Reuters
18 марта в России выбирали президента.

Итоговых данных по явке пока нет - в последний раз ЦИК обновлял информацию около 20:00 мск. Участки закрылись, идет подсчет голосов. 

Появились данные после обработки 35 процентов протоколов Лидирует Владимир Путин - у него 73,73 процента голосов. На втором месте Грудинин, у него 14,42 процента. За ним расположились Жириновский с 6,6 процента и Собчак с 1,4 процента голосов.

Согласно ранее опубликованным экзит-поллам, кандидаты расположились следующим образом:

  • Владимир Путин - 73,9%
  • Павел Грудинин - 11,2%
  • Владимир Жириновский - 6,7%
  • Ксения Собчак - 2,5%.

По данным экзит-полла ВЦИОМ у Путина - 73,9%. Фонд "Общественное мнение" насчитал и вовсе 77%.

Окончательные результаты также будут названы ночью. напомним, что по состоянию на 18:00 мск явка составила 60%, в 2012 году к этому времени она оценивалась в 56,72%. Всего тогда на участки по всей России на прошлых выборах пришли 65,34% избирателей.
Теги:  
Выборы-2018 в России, Президентские выборы-2018 в России, Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Алексей Навальный
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...