Выборы в России 2018: результаты голосования. Обновляется

Владимир Путин по данным экзит-поллов пойдет на еще один срок.

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18 марта в России выбирали президента.

Итоговых данных по явке пока нет - в последний раз ЦИК обновлял информацию около 20:00 мск. Участки закрылись, идет подсчет голосов.

Появились данные после обработки 35 процентов протоколов Лидирует Владимир Путин - у него 73,73 процента голосов. На втором месте Грудинин, у него 14,42 процента. За ним расположились Жириновский с 6,6 процента и Собчак с 1,4 процента голосов.

Согласно ранее опубликованным экзит-поллам, кандидаты расположились следующим образом:

Владимир Путин - 73,9%

Павел Грудинин - 11,2%

Владимир Жириновский - 6,7%

Ксения Собчак - 2,5%.

По данным экзит-полла ВЦИОМ у Путина - 73,9%. Фонд "Общественное мнение" насчитал и вовсе 77%.

Окончательные результаты также будут названы ночью. напомним, что по состоянию на 18:00 мск явка составила 60%, в 2012 году к этому времени она оценивалась в 56,72%. Всего тогда на участки по всей России на прошлых выборах пришли 65,34% избирателей.