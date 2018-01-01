Выборы в России: в аннексированном Крыму за участие в голосовании дают медали

Медаль издана в память о "референдум" 16 марта 2014 года.

В Севастополе решили поощрить всех проголосовавших на «выборах Путина».

18 марта в аннексированном Севастополе всем проголосовавшимвыдают памятные медали.

На вкладыше отмечается, что медаль издана в память о "референдум" 16 марта 2014 года, передает "Крым.Реалии".

Напомним, "Главред" ведет онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.

Как сообщалось, в центре Киева собрались участники акции против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму. Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым — это Украина".

А в Харькове неизвестные нанесли надписи "Крым наш" на заднее стекло и на кузов автомобиля с дипломатическими номерами РФ.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал страны, входящие в "Большую семерку", осудить и не признавать выборы российского президента в аннексированном Крыму.

12 марта спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление Рады, в котором международное сообщество призывают не не признавать результаты выборов в России из-за голосования в Крыму.

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