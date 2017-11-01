"Выбрать другого пахана". Российский политолог рассказал о возможной замене Путина

По Вашингтону уже гуляют российские олигархи и их представители, которые выясняют, как надо себя вести, отметил Пионтковский.

Владимир Путин Reuters

В России олигархи рассматривают возможность отстранения президента Владимира Путина от власти из-за опсаности конфискации их средств со стороны США.

Об этом он рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

"По Вашингтону уже гуляют российские олигархи и их представители, которые выясняют, как надо себя вести, чтобы их не включили в (списки на, — ред.) персональные санкции. Над российской верхушкой ведь нависла реальная угроза конфискации украденных ею долларов", — рассказал он.

Таким образом, указывает Пионтковский, российские олигархи задумались о возможности "замены пахана".

"Естественно, все эти люди задумываются: зачем нам это нужно, кто нас к этому привел, стоит ли еще на шесть лет оставлять этого человека (Путина, — ред.) нашим паханом или стоить выбрать другого пахана, и тогда, возможно, нам удастся договориться с американцами? А пока Путин политически жив, то не будет никакого вывода войск, а потом могут говорить о серьезных ошибках, допущенных товарищем Путиным на украинском направлении", — описал ситуацию политолог.

Он также отметил, что, фактически, США провозгласили всех российских олигархов преступниками.

"Объявление всего российского руководства преступниками, не только военными преступниками, совершившими военную агрессию, но и обычными уголовниками — разве это не давление? А при малейшей попытке военного давления со стороны Москвы Украине будет немедленно предоставлено оружие", — добавил Пионтковский.

Собеседник также подчеркнул, что Украина обязана принять закон о деокупации Донбасса, поскольку пока США активней защищает позицию Украины, чем наша страна.

Напомним, ранее єкс-глава МИД России объяснил, почему не совпадают интересы РФ и Путина.