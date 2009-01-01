"Выкорчевать заразу". Каспаров объяснил, почему у России нет будущего

Необходимо помнить, что количество жертв коммунистической идеологии значительно больше, чем жертв фашистской, подчеркнул Каспаров.

Каспаров объяснил, почему у России нет будущего фото: dp.ru

Машина большевистского террора как способ государственного управления, была создана Владимиром Лениным и уже доведена до "совершенства" Иосифом Сталиным

Об этом написал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров на kasparov.ru.

Он отметил, что Сталин оказался самым талантливым учеником Ленина, который, как это нередко бывало в истории, даже превзошел своего учителя.

"Никакого будущего у России не будет, пока не будет окончательно признано, что и Ленин, и Сталин — палачи одного ряда. Пока не будет признана преступной организация ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, которая всегда являлась "карающим мечом партии". Пока коммунистическая идеология не будет приравнена к фашистской. Пока не будут запрещены все организации, которые исповедуют эти идеологии и поднимают на свои знамена совершивших чудовищные преступления вождей.

Необходимо помнить, что количество жертв коммунистической идеологии значительно больше, чем жертв фашистской. И пока не будет выкорчевана эта зараза, у России нет будущего.

Для тех, кто попробует возразить в стиле "ну Сталин же историческая фигура", предлагаю представить себе аналогичную ситуацию в немецкой школе, где наряду с многими немецкими историческими личностями появился бы портрет Гитлера", — написал Каспаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в России установили еще один памятник Сталину.