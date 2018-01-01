"Вырасту и послужу Донбассу". Блогер показал, как в РФ растят поколение, заточенное на войну

Блогер показал нарезку празднования 23 февраля в четырех детских садах в России.
При этом он выложил в своем Facebook нарезку празднования 23 февраля в четырех детских садах в России.
"Мы будем солдатами", "Я вырасту и послужу Донбассу" — гвозди, которые забиваются в детские мозги", — пишет блогер.
Он также отметил, что после просмотра такого видео теперь с ужасом ждет 9 мая.
"Хочется это развидеть и не знать про это. Но нельзя. Надо готовиться к худшему. Не рожайте тут", — добавил Тверской.
Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят создать уголовные суды для детей.