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Вышел сухим из воды. СМИ узнали скандальные сведения о россиянине, избившем до смерти украинца в Турции

Сегодня, 07:29

Есть как минимум две версии событий, которые сейчас происходят с россиянином.

Сова
Погибший Андрей Сова Соцсети
Гражданина Российской Федерации Андрея Похвального, нанесшего на одном из турецких курортов, Аланье, украинскому туристу Андрею Сове побои, приведшие к его смерти, отпустили сразу после выплаты штрафа в размере 800 долларов США.

Нынешнее местонахождение Похвального неизвестно даже российскому МИДу, сообщает портал "ТСН".

По одной версии событий, Похвальному запретили покидать пределы Турции, а по другой ― он успел выехать назад в Российскую Федерацию.

"Он остался безнаказанный, якобы его отпустили. Пострадавшего сделали виноватым, он уже не встанет и не расскажет никому, как было на самом деле. Свидетели были тот россиянин и работники отеля. Естественно, они не дадут показаний против этого русского. Мы бы очень хотели знать, где он", ― заявила Татьяна Кулинич, свояченица (сестра жены – "Главред") погибшего.

Напомним, что Похвальный избил Сову 7 июля на территории одной из гостиниц Аланьи. Украинец впал в кому и через неделю скончался в больнице.

 

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Теги:  
украинец, Турция, Россия, Андрей Сова, Андрей Похвальный, избиение, смерть
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