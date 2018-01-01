Вывеску сняли, сайт заблокировали. В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы: фото

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1 / 3 В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы (УНИАН)

Мосгорсуд продолжит рассматривать апелляцию защиты на приговор директору библиотеки.

В Москве на этой неделе из здания, где ранее находилась Библиотеки украинской литературы исчезла соответствующая вывеска.

Неизвестно, когда именно сняли вывеску, но, по словам бывших сотрудников, еще неделю назад на доме по адресу Трифоновская, 61 была надпись: "Библиотека украинской литературы".

Кроме того, заблокирован сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись: "Извините, но в данный момент сайт закрыт на реконструкцию".

По данным УНИАН, здание библиотеки передано Департаменту спорта российской столицы, где будет размещен Центр развития туризма Москвы.

Вместе с тем, как сообщил адвокат Иван Павлов, который представляет интересы бывшего директора библиотеки Натальи Шариной, 24 апреля Мосгорсуд в 15.00 продолжит рассматривать апелляцию защиты на приговор Шариной, обвиняемой в растрате денег и распространении экстремистской литературы. На следующем заседании ожидается выступление государственного обвинителя и самой Шариной.

Де-факто библиотека прекратила свою работу еще год назад и оставалась только вывеска. Часть фондов учреждения было отправлено в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили.

Как сообщил один из сотрудников библиотеки, после репрессий против библиотеки, осуждения Шариной, розыска следователями читателей за интерес к "экстремистской" и "националистической" литературе в читальные залы перестали заходить посетители. Последних двух библиотекарей уволили 1 марта этого года.

Напомним, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск провели дома у Шариной.

Сотрудники правоохранительных органов РФ изъяли украинские издания, которые, по мнению следствия, "носят русофобский характер". При этом российские эксперты нашли "экстремизм" в детском журнале "Барвiнок".

5 июня 2017 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Шарину к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, "которая призывает к ненависти и вражде", а также в растрате бюджетных средств. Защита Шариной обжаловала приговор.

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