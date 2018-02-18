"Взломали мозг": ученые разработали 4D-очки с эффектом прикосновения

Исследователи уверяют: их устройство позволит фильмам буквально потрогать зрителя во время просмотра.

4D-очки с эффектом прикосновения обманывают мозг человека Фото: www.sciencedaily.com

Разработчики из Калифорнийского университета создали 4D-очки, которые начинают "касаться" человека, чтобы увеличить эффект от просматриваемого видео.

Ученые говорят, что это создает дополнительные ощущения, например, когда на экране появляется объект, надвигающийся на зрителя, сообщается на Science Daily.

"Обмануть" мозг смогли нейробиологи, которые изучали области мозга, отвечающие за взгляд и реакцию на прикосновения. Работа этой 4D-технологии — своего рода обман этих областей. Мозг начинает ощущать прикосновения, которых на самом деле нет.

Главная цель 4D-очков — помочь исследователям изучить механизмы работы областей мозга, однако, ученые уверены в ее успехе в индустрии визуальных развлечений — в компьютерных играх, фильмах, VR-контенте. Например, в кино зрители смогут ощутить "прикосновение" приближающегося космического корабля.

Эффект того, что объект надвигается на лицо человека создают небольшие генераторы воздушных потоков, встроенные в очки.

По словам исследователей, очки можно будет синхронизировать с играми и музыкой, чтобы повысить эффект присутствия.

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