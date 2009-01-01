Взорванный дом, убитые силовики. Опубликовано видео боев в Дагестане

Спецоперация в Хасавюрте началась в понедельник днем.

российском Дагестане около города Хасавюрт во время операции силовиков погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось об одном погибшем полицейском, пишет Радио "Свобода".

Отмечается, что спецоперация в Хасавюрте началась в понедельник днем. Были убиты двое предполагаемых боевиков. Как утверждают в Национальном антитеррористическом комитете, полицейские открыли огонь после того, как преступники отказались сдаться и начали стрелять. В ведомстве отмечают, что погибшие, предположительно, были причастны к нескольким преступлениям. О каких именно преступлениях идет речь, не уточняется.

Утром в понедельник неизвестные напали на полицейских в дагестанском городе Каспийск, погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Нападавших застрелили. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В прошлом году правозащитный центр "Мемориал" представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.

Напомним, ранее в Дагестане в результате подрыва автоколонны МВД один полицейский погиб, а еще два — получили ранения.

Видео: Eugenia Bright.