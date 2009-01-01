Взрыв грузовика, начиненного взрывчаткой, в Сомали: погибли почти 190 человек

Сотни пострадавших продолжают находиться в лечебных учреждениях.

Последствия взрыва в Могадишо, иллюстрация Reuters

В столице Сомали Могадишо число жертв взрыва грузовика,, возросло до 189 человек.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные правоохранителей, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что террористы выбрали для атаки самый населенный район города, авто взлетело на воздух у входа в гостиницу.

"… по состоянию на воскресенье (15 октября — Ред.) известно о 189 жертвах, еще более 200 человек продолжают находиться в лечебных учреждениях. Власти Сомали назвали вчерашний взрыв самым крупным по числу жертв в истории Могадишо", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что 14 октября в Могадишо взлетел на воздух грузовик, начиненный взрывчаткой, а потом произошел еще один взрыв, но в его результате никто не погиб. Местные власти сообщали, что двойной теракт унес жизни 85 человек, в стране объявлен траур.