Взрыв и мощный пожар. В Ростове огонь охватил десятки домов, опубликованы фото и видео

Уже известно о 3 пострадавших. Все они с ожогами доставлены в больницы.

В Ростове огонь охватил десятки домов 161.ru

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар — загорелось уже более 20 домов.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Площадь пожара возросла до 7 тысяч квадратных метров. Количество горящих домов уже не считают, — теперь это все просто "общая площадь возгорания".

"В Ростове-на-Дону тем временем жара. Пожар, вспыхнувший в одном частном доме, неожиданно перекинулся на соседние", — сказано в сообщении.

МЧС не может остановить пламя, поэтому спасатели начали эвакуацию населения из ближайших строений.

"Сильный ветер просто переносит пламя с одного дома на другой. Если ситуацию вовремя не взять под контроль, начнется так называемый огненный смерч", — отметили в сообщении.

Уже известно о 3 пострадавших. Все они с ожогами доставлены в больницы.

Кроме того, на месте пожара произошел мощнейший взрыв газа, сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

Полицейские перекрыли несколько улиц и просят жителей как можно дальше отойти от места пожара. По их словам, в районе возгорания чувствуется запах газа. На место уже приехали специалисты Горгаза.

На протяжении нескольких сотен метров вдоль улиц стоят больше сотни людей с личными вещами, одеждой, ценной аппаратурой. Жители отходят все дальше от места пожара. Всего из домов эвакуировано более 500 человек. Речи о локализации пожара пока не идет, ситуацию осложняет сильный ветер.

Напомним, ранее сообщалось, что в России горел стадион, строящийся к ЧМ-2018.

Фото: 161.ru.

Видео: Ростов-на-Дону Главный, Телеканал 360, Nikolay Rugion, video161ru.