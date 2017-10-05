Взрыв на нефтезаводе в России. СМИ сообщают о 15 погибших

По версии следствия, рабочие выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар

Соцсети

В четверг, 5 октября, на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области произошло возгорание с последующим взрывом резервуара.

В администрации района рассказали, что в результате пожара погибли четыре человека, а в пресс-службе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" заявили, что возгорание ликвидировано, сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении следственного комитета РФ.

По версии следствия, рабочие выполняли работы по монтажу трубы, ведущей в резервуар. Личности погибших устанавливаются.

В то же время, издание "Открытый Нижний" сообщает со ссылкой на свидетелей, что на территории нефтеперерабатывающего завода погибло около 15 человек.

Напомним, в июне 2015-го загорелись резервуары с топливом на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом и пылали больше недели. В результате техногенной катастрофы пострадали 18 человек, из них шестеро погибли.

фото: соцсети, 52.mchs.gov.ru