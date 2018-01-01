"Взрыв, огромное облако пыли". В России уничтожили телебашню, видео

Постройку подорвали в Екатеринбурге, оставшуюся ее часть разберут вручную.

В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню Скриншот видео с youtube.com

В центре российского города Екатеринбург подорвали недостроенную телебашню — прозвучала громкая сирена, раздался взрыв, постройка завалилась на бок и упала, образовалось огромное облако пыли.

Основная часть башни уничтожена с помощью подрыва, оставшуюся ее часть разберут вручную, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные собственного корреспондента.

Телебашню в Екатеринбурге начали строить в 1983 году, ее высота должна была составить 361 метр.

Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено. Башню достроили до высоты почти 220 метров, ее считали самым высоким сооружением в городе.

Напомним, в ноябре 2017 года в американской Атланте (штат Джорджия) планово взорвали один из крупнейших крытых стадионов в США — "Джорджия Доум". Узнать больше об уничтожении объекта можно здесь.