Взрыв в Афганистане. 18 человек погибли, 6 — ранены

В результате взрыва погибли 18 человек, включая двух детей. Еще шесть человек ранены.

В городе Хост прогремел взрыв. tolonews.com

На юго-востоке Афганистана в городе Хост прогремел взрыв. В результате погибли, минимум, 18 человек, включая двух детей. Еще шесть человек ранены. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Взрыв произошел рано утром: смертник на заминированном автомобиле подорвал себя на территории городского автобусного парка, сообщает ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

Некоторые СМИ сообщают, счто взрыв произошел вблизи афганской военной базы.

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из действующих в стране террористических группировок.

Напомним, 21 мая сообзалось, что "Талибы" напали на пост полицейских в Афганистане, 20 погибших, есть раненые.

фото: tolonews.com