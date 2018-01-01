Взрыв в Афганистане: погибли более 10 человек

Вероятно, взрыв осуществили дистанционно.

В Афганистане прогремел взрыв. Reuters

6 мая на востоке Афганистана, в провинции Хост, прогремел взрыв в мечети. Минимум 13 человек погибли, еще более 30 человек получили ранения.

Как информирует Reuters со ссылкой на представителя местной полиции, люди собрались в мечети после полуденной молитвы. Та также использовалась как центр регистрации избирателей.

Вероятно, взрыв осуществили дистанционно, без помощью террориста-смертника. Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее в полиции рассказали подробности ночного взрыва гранаты под Киевом. Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

Читайте наши новости в Facebook