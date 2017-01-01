Взрыв в центре Баку, есть жертвы, фото и видео с места события

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.

В столице Азербайджана Баку произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек.

Взрыв произошел утром 27 января 2018 года в центре Баку вблизи станции метро "28 мая", в здании на улице Дилара Алиева. А вызвала его, по предварительным данным, утечка газа, сообщает местное издание News.Az.

"Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.

Напомним, 24 января на Киевщине произошел взрыв природного газа в жилом доме. В результате взрыва погиб один человек и два человека госпитализированы в больницу.