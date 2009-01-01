Подробности взрыва в Кабуле: погибли десятки людей, сотни — пострадали

Инцидент произошел в центре города, машина была заминирована.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные чиновника общественного здравоохранения страны, пишет РБК-Украина.
Агентство уточнило, что инцидент произошел в центре города, где находятся несколько важных объектов — офисов и посольств, поэтому точную цель злоумышленников назвать трудно.
"По меньшей мере 80 человек были убиты в Кабуле 31 мая в час пик... Взрыв назвали самой серьезной атакой за последние месяцы", — говорится в статье.
Ранее СМИ писали, что в Кабуле взрыв погремел у посольства Германии в Афганистане. Очевидцы трагедии говорили, что вокруг приехавших авто скорой помощи собрались толпы людей, в авто несли убитых и пострадавших.
Видео: Zee News