Подробности взрыва в Кабуле: погибли десятки людей, сотни — пострадали

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1 / 5 Трагедия произошла в центре Кабула в час пик (Reuters)

Инцидент произошел в центре города, машина была заминирована.

Трагедия произошла в центре Кабула в час пик Reuters

В столице Афганистана — Кабуле — количество жертввозросло до 80 человек, а пострадавших — до 350, машина была заминирована.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные чиновника общественного здравоохранения страны, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что инцидент произошел в центре города, где находятся несколько важных объектов — офисов и посольств, поэтому точную цель злоумышленников назвать трудно.

"По меньшей мере 80 человек были убиты в Кабуле 31 мая в час пик... Взрыв назвали самой серьезной атакой за последние месяцы", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в Кабуле взрыв погремел у посольства Германии в Афганистане. Очевидцы трагедии говорили, что вокруг приехавших авто скорой помощи собрались толпы людей, в авто несли убитых и пострадавших.

Видео: Zee News