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Взрыв в метро Лондона, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео с места события

Сегодня, 11:28
Лондон, взрыв < >
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1 / 5 (metro.co.uk)

Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица.

Лондон, взрыв
На Лондонской станции метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника.

Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица, пишет Metro.

Очевидцы говорят, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.

Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу в "Парсонс-Грин".

Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.


Напомним,  11 сентября, в киевском метро между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" произошло задымление. В результате инцидента жертв и пострадавших не было.

Фото; видео: metro.co.uk

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