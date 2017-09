Взрыв в метро Лондона, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео с места события

На Лондонской станции метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника.

Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица, пишет Metro.

Очевидцы говорят, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.

Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу в "Парсонс-Грин".

Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Explosion in #ParsonsGreen undergound station #London. Many injured.



Terrorism is part and parcel of city life - Mayor Sadiq Khan pic.twitter.com/DcgjZgoqSR