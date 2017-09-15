Взрыв в метро Лондона, есть пострадавшие, опубликованы фото и видео с места события

Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица.
На Лондонской станции метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника.
Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица, пишет Metro.
Очевидцы говорят, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.
Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу в "Парсонс-Грин".
Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.
Explosion in #ParsonsGreen undergound station #London. Many injured.— Blazing Fury (@FuryBlazing) 15 вересня 2017 р.
Terrorism is part and parcel of city life - Mayor Sadiq Khan pic.twitter.com/DcgjZgoqSR
Напомним, 11 сентября, в киевском метро между станциями "Контрактовая площадь" и "Тараса Шевченко" произошло задымление. В результате инцидента жертв и пострадавших не было.
Фото; видео: metro.co.uk