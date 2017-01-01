Взрыв возле метро в Швеции: подробности инцидента

Шведские СМИ обнародовали детали случившегося, о которых рассказали полицейские.
Инцидент случился близ станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинг - со ссылкой на заявление местной полиции сообщает шведское издание Аftonbladet.
С ранениями, полученными в результате взрыва, немедленно были госпитализированы мужчина, поднявший взрывоопасный предмет с земли, и 45-летняя женщина. они были доставлены в больницу.
Согласно версии шведских журналистов, возле станции метро произошел взрыв ручной гранаты.
Напомним, ранее в Стокгольме прогремел взрыв в торговом центре.