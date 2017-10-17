Взрывы, бой, десятки жертв. В Афганистане террористы напали на центр подготовки полиции

Атака произошла сегодня утром, ответственность за преступление взял на себя "Талибан".
Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, пишет РИА Новости.
В то же время агентство уточнило, что одной из жертв стал шеф полиции провинции Ториалай Абдианаи.
"… боевики совершили нападение на центр подготовки полицейских, после чего между нападавшими и правоохранителями развернулся бой", — отмечается в статье.
По данным силовиков, прогремели два взрыва — злоумышленники во время атаки использовали грузовик и армейский внедорожник Humvee, начиненные взрывчаткой. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".
Напомним, 14 октября в столице Сомали Могадишо неподалеку от одной из гостиниц в районе Мадина взлетел на воздух грузовик со взрывчаткой, погибли более 300 человек, в стране был объявлен траур.