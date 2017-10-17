Взрывы, бой, десятки жертв. В Афганистане террористы напали на центр подготовки полиции

Атака произошла сегодня утром, ответственность за преступление взял на себя "Талибан".

Афганский полицейский, иллюстрация Reuters

Во вторник утром, 17 октября, в афганском городе Гардез, который является столицей провинции Пактия,на центр подготовки полиции — прогремели два взрыва, был бой, погибли 20 человек, более 70 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что одной из жертв стал шеф полиции провинции Ториалай Абдианаи.

"… боевики совершили нападение на центр подготовки полицейских, после чего между нападавшими и правоохранителями развернулся бой", — отмечается в статье.

По данным силовиков, прогремели два взрыва — злоумышленники во время атаки использовали грузовик и армейский внедорожник Humvee, начиненные взрывчаткой. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".

Напомним, 14 октября в столице Сомали Могадишо неподалеку от одной из гостиниц в районе Мадина взлетел на воздух грузовик со взрывчаткой, погибли более 300 человек, в стране был объявлен траур.