Сегодня, 03:03 RSS

WhatsApp добавил новую функцию по созданию каналов

Сегодня, 01:38

Разработчики считают, что новшество будет удобным для пользователей.

ячваспмролдэжъ
WhatsApp добавляет возможности для общения Reuters
В WhatsApp отныне можно создать канал на любую тему и активно им пользоваться.

Об этом рассказали разработчики мессенджера в корпоративном блоге, уточнив, что данное нововведение позволит пользователям получать больший объем информации.

Отмечается, что помимо прочих обновлений, в мессенджере теперь можно создавать публичные группы, в которых писать сообщения может только администратор. Аналогичными функциями обладает Telegram.

"Мы ввели новые настройки, чтобы у администраторов были более удобные инструменты для подобных случаев", — говорится в блоге компании.

Для активации этой возможности необходимо зайти в настройки группы и во вкладке Send Messages (Отправить сообщения) выбрать пометку Only Admins (Только администраторы).

Как ранее сообщалось, пользователи мессенджера WhatsApp стали жаловаться, что им приходят сообщения, которые вызывают сбой в работе их смартфонов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
WhatsApp, функция, каналы, разработчики
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности