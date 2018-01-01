"Я бы дал украинцам в морду": российский режиссер поддержал боевиков на Донбассе

Алексея Германа раздражают украинцы в соцсетях.

Алексей Герман вступился за сепаратистов фото: aif.ru

Российский режиссер Алексей Герман-младший заявил, что его в соцсетях раздражают комментарии украинцев под постами об убитых террористах.

В эфире радио "Эхо Москвы" он отметил, что "дал бы в морду" за это.

"И когда вы говорите, что раскол среди интеллигенции… Да, очень много раскола идет по линии Украины. Потому что когда, знаете, я в Фейсбуке у моих украинских знакомых читаю: "А, хорошо, попались! Сожгли! Чтобы этих сепаров…" Да? У меня… Ну как? Если бы… Я бы дал в морду. Понимаете? Знаете, у меня семья с Украины. У меня дедушка из Украины, бабушка из Украины, мама из Украины. И представить себе мой дедушка, замечательный писатель борщаговский, интеллигентнейший человек, который, простите меня, пожалуйста, занимался все последние годы восстановлением имен репрессированных и делал это фактически до самой смерти, и был космополитом, и так далее, и так далее… Понимаете? Вот он… Слава богу, он не дожил. Понимаете?", - заявил Герман-младший.

Он также обвинил украинцев в "культурном геноциде Востока".

"Меня сейчас проклянут, наверное, радиослушатели многие, но я искренне, глубоко убежден, что есть определенный геноцид культурный Восточной Украины. Вот ничего не могу с собой сделать. Я демократ. Я хочу голосовать за Явлинского. Я не член партии "Единая Россия". Я много чего, каких-то вещей делаю. Но вот это, к сожалению, моя непоколебимая уверенность, с которой я не отступлю, потому что я вот так вот считаю, да", - отметил Герман.

Ранее российский режиссер "отказался" ездить в Украину из-за Бандеры.