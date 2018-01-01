"Я бы не позволил". Трамп рассказал, кто в США виновен в российской аннексии Крыма

Президент США дал продолжительную протокольную пресс-конференцию на саммите НАТО.

Дональд Трамп Reuters

В четверг, 12 июля, в бельгийской столице, городе Брюссель, продолжается саммит стран НАТО (Североатлантического альянса), в котором также принимает участие президент США Дональд Трамп

Во время протокольной пресс-конференции главу Белого дома спросили, намерен ли он признавать полуостров Крым частью Российской Федерации во время своей будущей встречи в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным?

В ответ Трамп заявил о том, что большая часть вины в том, что Крым "заграбастала" Россия лежит на его предшественнике на посту президента - Бараке Обаме.

"Это интересный вопрос. Потому что задолго до того, как я попал сюда, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его "смену", а не в мою. Люди любят говорить: "Вот, Крым..." Но факт в том, что они строят мосты в Крым, они недавно открыли мост, который начали строить несколько лет назад. Они построили порт для подлодок, вложив в это миллиарды долларов. Это было во времена Обамы, а не Трампа. Позволил бы я этому случиться? Нет. Я бы этого не позволил. Но он позволил. Что будет с Крымом далее, я не могу сказать. Я не рад тому, что произошло c Крымом. Но это произошло при Обаме", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп отменил ряд важных встреч на саммите НАТО, однако сделал исключение ради президента Украины Петра Порошенко и потребовал от стран Альянса удвоить расходы на оборону.

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