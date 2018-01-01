"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста

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1 / 2 Боец АТО встретил в Италии пропагандиста из РФ (фото: twitter.com)

Я ему в морду просто харкнул, рассказал украинский десантник.

Украинский десантник Валерий Ананьев встретил в итальянской Вероне известного российского пропагандиста Артема Шейнина и высказал ему все, что о нем думает.

"Я шел по Вероне, гулял, и смотрю – морда знакомая. Очень неприятная. Эта морда вместе со своей женой зашла в аптеку и встала в очередь. Я зашел в аптеку и встал сзади них. Они разговаривали друг с другом. Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", — пишет Ананьев в Facebook.

Боец АТО подошел к Шейнину и спросил, не является ли он российским журналистом. На утвердительный ответ Ананьев сказал: "С*ка, были бы мы в другом месте, я бы тебе, падле, глаза выдавил".

"Я уже не помню, как продолжался разговор. Помню, что схватил его за плечо, то ли толкнул. Не знал, как сдержаться. Я ему в морду просто харкнул и после этого начал с ним разговаривать", — отметил Ананьев.

"Он меня запомнил. Мне удалось вывести его на эмоции. Я не кричал, говорил спокойно. А оно, падло, начал кричать. Я очень надеюсь, что он меня запомнит. И я молю Бога, чтобы мне выпала возможность встретиться с этим г*вном в месте, где не будет людей", — добавил боец АТО.

Украинский десантник также рассказал, что российский пропагандист, вытершись после плевка, начал рассказывать о своем участии в войне в Афганистане.

Напомним, ранее сообщалось, что Шейнин принес в студию ведро "г**на" во время политического шоу.